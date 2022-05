Décès d’un acteur en plein festival de Cannes

Ahmed Benaissa était à l’affiche du film « Goutte d’Or » et sera rapatrié et inhumé en Algérie.

Un monument du cinéma algérien s’en est allé. L'acteur et metteur en scène Ahmed Benaïssa est mort ce vendredi 20 mai à l'âge de 78 ans, a annoncé le ministère algérien de la Culture. Foudroyé par un malaise, Ahmed Benaïssa était à l'affiche du film Goutte d'or, réalisé par Clément Cogitore et présenté à la Semaine de la critique au 75e Festival de Cannes. Dans ce drame français, l'acteur né à Alger tient un second rôle aux côtés de Karim Leklou, qui a joué dans Bac Nord et dans la série Hippocrate. Sa mort endeuille ainsi le festival de cinéma et la présentation de ce long-métrage, à laquelle Ahmed Benaïssa devait assister. Karim Leklou lui a rendu hommage sur son compte Instagram : « Toutes nos pensées émues vont à sa famille et ses proches. La projection de Goutte d'or lui est dédiée ».

L'écrivain algérien Kamel Daoud a quant à lui salué, sur Twitter, la mémoire d'une « belle âme » et d'un « grand acteur ». « Un homme sans haine et au talent immense », a-t-il poursuivi, avant d'ajouter qu’Ahmed Benaïssa participait avant sa mort au tournage du film Meursault, contre-enquête, inspiré de son propre roman. De son côté, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a déploré sur Facebook la perte d'un « monument » de la culture