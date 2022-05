Les photos impressionnantes du mariage baroque de Kourtney Kardashian et Travis Barker (photos)

Le couple s’est dit « oui » pour la troisième fois, en Italie cette fois-ci. Ils ont déjà eu deux cérémonies auparavant à Santa Barbara, en Californie et à Las Vegas.

Ce dimanche 22 mai, Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont mariés dans un château à Portofino, en Italie. Toute la famille Kardashian était présente pour saluer les mariés. Rapidement, les photos de la cérémonie aux accents résolument baroques ont fait le tour de la toile. Avant ce grand mariage, le couple a eu deux cérémonies en petit comité : un premier mariage non officiel à Las Vegas en avril puis un second à Santa Barbara en Californie.

Travis Barker est le batteur du groupe de pop-punk Blink-182. Habillée en Dolce & Gabbanna, Kourtney Kardashian, l’aînée de la famille Kardashian a misé pour une robe courte avec un corset, tout en dentelle avec une longue traîne en dentelle également où il était possible de voir une représentation de la vierge Marie. Les photos du mariage ont été réalisées par la photographe Ellen Von Unwerth.