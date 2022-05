TPMP annonce puis annule la venue de Jawad Bendaoud, «le logeur» des attentats du 13 novembre

« Touche pas à mon poste » a annoncé sur Twitter que Jawad Bendaoud allait être présent pour l’émission de ce soir. Jawad Bendaoud est connu pour avoir été le « logeur » des terroristes des attentats du 13 novembre. Il a été condamné en appel après avoir donné son aide aux terroristes, à verser des dommages et intérêts aux victimes des attentats. Cette condamnation est tombée en février dernier.

Désormais, Jawad Bendaoud souhaite donner sa version des faits et sortir du silence. TPMP a décidé de lui accorder ce temps en l’invitant sur le plateau... avant de finalement changer d’avis. Sur Twitter, il était possible de lire : « Le 18 Novembre 2015, la France découvrait Jawad Bendaoud « le logeur ». Relaxé puis condamné en appel après les attentats pour « recel de malfaiteurs terroristes », Jawad a purgé sa peine et a décidé de sortir du silence. Il s’exprimera ce soir en direct dans #TPMP ».