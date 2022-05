Michel Drucker quitte France 2 et «déménage»

L’animateur et son émission « Vivement dimanche » emballent leurs cartons et vont les poser chez France 3.

Michel Drucker va quitter France 2 à la rentrée prochaine, mais les téléspectateurs pourront le retrouver sur France 3 dans la même émission habituelle, relate le Parisien.

La proposition de changement de chaîne a ravi le présentateur. « Quand (on) me l’a proposé, j’ai trouvé ça formidable. Je déménage. France 3 fait partie de mon ADN », a-t-il déclaré au quotidien français. « J’en serai la nouvelle incarnation avec Cyril Féraud. Pour moi, c’est passer sur une chaîne qui me ressemble. Je suis un enfant de la Basse-Normandie, accueilli en Provence. Je me suis toujours senti plus provincial que parisien. »