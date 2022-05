Miss France 2023: une candidate régionale victime de racisme

C’est Lévana Boulou, 23 ans, qui a été élue samedi dernier Miss Oise 2022. La jeune femme a déclaré le 22 mai dernier à nos confrères du Parisien être « hyper contente » d’avoir gagné. « Je me suis réveillée ce matin, j’ai vu ma couronne, je me suis dit : En fait, c’est vrai ! C’est ma première participation à un concours, mon premier show devant du public, et ma première victoire », avait ajouté la jeune femme au lendemain de l’élection.

Un bonheur qui a vite tourné au cauchemar pour l’étudiante en Master 1 à l’Université de Reims qui a dû subir une vague de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le phénomène n’est pas nouveau et le délégué régional du comité Miss France, Maxime Schneider, s’est exprimé à ce sujet dans le journal Oise Hebdo où il y dénonce fermement ces propos, qui sont selon celui, « ouvertement racistes ».