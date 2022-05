Julie Denayer et Adrien Devyver sont devenus parents pour la seconde fois

Carnet rose pour Adrien Devyver et Julie Denayer ! Le couple de journalistes bien connu des téléspectateurs vient d’accueillir leur nouvel enfant. Après le petit Gaspard né en 2018, la présentatrice de « Face au juge » sur RTL-TVI, a donné naissance au petit Achille.

Les parents ont été félicités par de nombreuses personnalités du petit écran comme Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Maureen Louys. Ils ont reçu de beaux messages comme celui Caroline Fontenoy : « Je pense très fort à vous pour être passée par la case neonat. Vous êtes entre de bonnes mains et je suis sûre qu’Achille va vite récupérer. Courage. Mille pensées pour vous et bienvenu petit Achille. »