Charlène de Monaco s’exprime sur sa santé et les rumeurs: «Nous avons des émotions, des fragilités» Souvent absente du Rocher, la princesse de Monaco s’est exprimée dans Nice-Matin. Elle a répondu aux rumeurs sur son mariage et a également adressé ses problèmes de santé.

BelgaImage

Par la rédaction Publié le 26/05/2022 à 10:25 Temps de lecture: 2 min

Charlène de Monaco reprend ses activités. Après plusieurs mois d’absence et d’inquiétude sur son état de santé, ce retour est de bon augure pour la principauté. La princesse s’est exprimée dans une interview pour Nice-Matin le mercredi 25 mai. Elle est revenue sur ses problèmes de santé, une grave infection ORL. La princesse a dû rester en Afrique du Sud, à l’écart de ses obligations. « Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite, a-t-elle déclaré. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd’hui je me sens plus sereine ».

Avec assurance, la princesse a également répondu aux rumeurs qui tournent depuis plusieurs mois sur une possible rupture avec son époux, le prince Albert de Monaco. « Vous voulez parler des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle demeure en Suisse… Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple. Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée », souffle-t-elle. Charlène de Monaco assure que le prince Albert est un « soutien » pour elle et que ce dernier a tout fait pour la « protéger », ainsi que ses enfants.