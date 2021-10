La dernière photo de Charlène de Monaco inquiète: «Est-ce que vous allez bien?»

Coincée en Afrique du Sud à cause d’une infection ORL, Charlène de Monaco n’est plus rentrée chez elle depuis plusieurs mois, depuis mi-mars environ. Si elle a tout de même reçu la visite – quelques jours – de son mari et de ses deux enfants, la femme d’Albert de Monaco ne semble pas au mieux de sa forme.

Elle a notamment subi plusieurs opérations depuis le mois d’août, et au début du mois de septembre, elle a été victime d’un malaise, nécessitant une nouvelle hospitalisation. Depuis cet incident, Charlène de Monaco n’avait plus vraiment donné de nouvelles. Mais ce week-end, la princesse a publié sur Instagram un cliché d’elle, assise à une table, toute souriante. Au premier abord, cette photo peut paraître rassurante, mais on remarque vite que la maman de Jacques et Gabriella a les traits tirés, et a l’air amaigrie. Si beaucoup d’internautes se réjouissent de la voir sourire de la sorte, d’autres s’inquiètent de son état de santé. « J’espère que vous allez bien », « Trop affaiblie », « Elle n’a pas l’air en bonne santé la pauvre », peut-on notamment lire dans les commentaires.