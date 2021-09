La princesse Charlène de Monaco serait dans un état «stable» après avoir été emmenée aux urgences

Le palais vient de partager un communiqué plus tôt expliquant que la princesse Charlène de Monaco était dans un état « stable ». Les médias locaux dont News24 ont rapporté que dans la soirée de mercredi, la princesse s’était effondrée et qu’elle a dû être transportée d’urgence à l’hôpital Netcare Alberlito de Ballito. Elle aurait été admise sous un pseudonyme.

Cependant, le palais n’en dit pas plus sur les causes de ce transport en urgence et ne précise que l’état de la princesse. Le communiqué indique : « La princesse se rétablit actuellement en Afrique du Sud où son équipe médicale a conseillé qu’elle ne voyage pas tant que toutes les procédures nécessaires n’auront pas été effectuées. (…) La princesse devait subir une autre intervention le 3 septembre, avant de s’effondrer soudainement ». Charlène de Monaco est coincée en Afrique du Sud depuis plusieurs mois. Elle s’y rendait pour les funérailles du roi zoulou puis pour participer à une mission de conservation dans le pays.