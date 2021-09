«C’est compliqué»: Albert de Monaco se confie sur l’absence de sa femme Charlène

Cela fait plusieurs mois que le prince Albert II est seul à Monaco avec Jacques et Gabriella, six ans. La maman des jumeaux est en effet bloquée en Afrique du Sud depuis la mi-mars, à cause d’une infection ORL ayant nécessité plusieurs opérations. Elle ne peut donc pas encore prendre l’avion pour aller retrouver sa famille à Monaco.

Une longue absence qui commence à peser sur le moral du prince Albert, comme il l’a confié au magazine américain People. « Je me réjouis que Charlene revienne. J’ai hâte qu’elle soit de retour car elle fait partie de ma vie, de notre vie, de la vie à Monaco », a confié le souverain monégasque. Il s’occupe donc seul de Jacques et Gabriella, qui viennent d’effectuer leur rentrée en 1ère primaire, et il semblerait que ce ne soit pas si évident. Le prince Albert a en effet hâte que sa femme Charlène « l’aide avec les enfants, et avec d’autres choses ». « Car c’est un travail d’équipe. Quand l’un des membres de l’équipe n’est pas là, c’est plus compliqué », a-t-il expliqué.