Jacques et Gabriella de Monaco ont fait leur rentrée en uniforme accompagné de leur père (vidéo)

C’est une rentrée un peu maussade qu’ont fait les jumeaux Jacques et Gabriella. Les enfants d’Albert et de Charlène de Monaco viennent de commencer leur nouvelle année dans un établissement privé catholique. Les deux enfants de 6 ans ont donc dû se faire à un nouvel environnement avec un nouvel uniforme rouge et noir et le masque de rigueur.

Leur rentrée s’est faite avec leur père, le prince Albert de Monaco. Les jumeaux ont commencé leur année à l’Institution François d’Assises-Nicolas Barré. Avant cela, ils étaient inscrits dans un établissement public.