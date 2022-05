Harry et Meghan seront présents avec leurs enfants au jubilé d’Elizabeth II

Depuis plusieurs semaines, les observateurs se demandent si le couple sera présent au non pendant les festivités après avoir été exclu du balcon de Buckingham.

Les célébrations du jubilé de la reine Elizabeth II approchent à grand pas et tout le monde s’organise. Du 2 au 5 juin prochain, la famille royale sera réunie pour célébrer les 70 ans de règne de la monarque. Cependant, il n’était pas encore sûr que tout le monde allait vraiment présent. Harry et Meghan qui ont quitté leurs fonctions royales, ne devraient pas être présents au balcon de Buckingham mais ils seront toutefois présents pour les festivités et avec leurs enfants. Ce sera la première fois que la famille de Sussex sera présente au complet en Angleterre depuis 2018.

Selon le Telegraph, pendant le long week-end de festivité, le couple sera présent à la messe qui aura lieu dans la cathédrale Saint-Paul, le 3 juin prochain. Toujours selon le journal britannique, Le prince Andrew sera également présent comme le prince William avec Kate Middleton et le prince Charles avec Camilla Parker Bowles.