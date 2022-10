L’hypothétique liaison extraconjugale du prince Philip évoquée dans «The Crown» crée la polémique

Quelques semaines seulement après les funérailles de la reine Elizabeth II, voilà une information qui fait scandale dans l’entourage de la famille royale et au Royaume-Uni en général. Selon The Sun, les scénaristes de la série « The Crown », qui suit le règne de la souveraine britannique, vont évoquer l’hypothétique liaison extraconjugale du prince Philip avec Penelope Meredith Mary Knatchbull, la comtesse Mountbatten de Birmanie, rapporte RTL.

C’est dans la cinquième saison de la série à succès que cette relation sera évoquée. Une décision qui déplaît fortement, notamment à l’ancien attaché de presse d’Elizabeth II, Dickie Arbiter. Pour lui, il s’agit d’« un pur non-sens ». « Cela survient seulement quelques semaines après que la nation ait enterré Sa Majesté, qui repose désormais au côté du prince Philip, c’est très désagréable. La vérité est que Penny était une amie de longue date de toute la famille. Netflix n’est pas intéressé par les sentiments des gens. »