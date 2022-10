États-Unis: l’impressionnante décoration d’Halloween d’une maison sur le thème de «Stranger Things» (vidéo)

Les décors attirent les curieux et les fans de la série.

Aubrey et Dave Appel sont des Américains qui vivent dans l’Illinois. Fans de la série « Stranger Things », ils ont décidé de décorer leur maison sur ce thème pour Halloween. Une décoration très impressionnante qui reprend des éléments de l’univers de la série, et particulièrement de la dernière saison. Et tout a été réalisé à la main par le couple, rapporte le HuffingtonPost.

Les passants peuvent ainsi apercevoir des monstres de la série tels un Demogorgon, l’horloge angoissante de la quatrième saison et surtout, attraction la plus étonnante, une reproduction du personnage de Max en pleine lévitation dans les airs. On retrouve également la jeune fille dans un cimetière.