Taylor Swift soutient Joe Biden pour «commencer» à guérir l’Amérique

Une icône démocrate appréciée des conservateurs

« Je serai fière de voter pour Joe Biden et Kamala Harris », a-t-elle confié au magazine V, qui a publié en ligne un extrait de son prochain numéro hiver 2020. « Sous leur direction, je suis convaincue que l’Amérique a une chance de commencer le processus de guérison dont elle a tellement besoin », a poursuivi la chanteuse.

« Le changement dont nous avons le plus besoin, c’est d’élire un président qui reconnaisse que les gens de couleurs méritent de se sentir en sécurité et représentés, que les femmes méritent le droit de décider de ce qui arrive à leur corps, et que la communauté » LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) « mérite d’être reconnue et intégrée. Tout le monde mérite un gouvernement qui prenne les risques sanitaires mondiaux au sérieux et donne la priorité à la vie de son peuple », a-t-elle déclaré.