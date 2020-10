Blake Jenner admet être coupable de violences conjugales, tout en ripostant à Melissa Benoist

C’est une prise de parole qui s’est faite attendre. Mais ce vendredi, l’acteur Blake Jenner, connu pour avoir joué dans la série « The Glee Project », a fini par déclarer avoir été violent envers Melissa Benoist lors de leur relation en 2015-2016. Cela faisait un an qu’il refusait de reconnaître publiquement ce que celle-ci dénonce depuis novembre 2019. Dans un long message Instagram de six pages, il décrit son état d’âme et ses regrets, sans pour autant se désigner comme seul coupable dans l’histoire. Un long repenti Si Blake Jenner ne dit ça que maintenant, c’est selon lui à cause de la honte et de la peur. Il dit avoir beaucoup réfléchi à la « meilleure manière de s’exprimer » avant d’expliquer avoir pris conscience du fait qu’il se devait d’évoquer cette affaire. « J’assume pleinement la responsabilité pour la peine que j’ai infligée à mon ancienne compagne - émotionnellement, mentalement et oui, physiquement », écrit-il maintenant.

Il évoque notamment la fois où il l’a grièvement blessée en lui jetant un téléphone au visage. Dans son témoignage de l’année passée, Melissa Benoist en avait confié la gravité : « L'impact a déchiré mon iris, presque brisé mon globe oculaire, lacéré ma peau et cassé mon nez. Mon œil gauche était tellement enflé qu'il était fermé. Ma lèvre était boursouflée, le sang coulait sur mon visage [...]Quelque chose s'est brisé en moi, ça a été trop loin », disait-elle. « C’est un moment que je vais regretter pour le reste de ma vie », avoue aujourd’hui Blake Jenner. « Elle s’est assise en pleurant et je ne peux qu’imaginer la douleur, la peur et la honte qu’elle a dû ressentir à cet instant. Si je pouvais faire quoique ce soit pour revenir en arrière, je le ferais ». Plus loin, il insiste pour dire qu’il ne refera « plus jamais les mêmes erreurs » et qu’il « n’arrêtera jamais de faire le travail nécessaire pour s’améliorer dans tous les domaines de sa vie ». « Je suis tellement désolé », ajoute-il, que ce soit à Melissa Benoist mais aussi à « toutes les victimes de violences conjugales et toutes autres formes de violences ».