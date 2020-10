«The Voice Kids»: qui est sorti vainqueur de la saison 7?

Les petits talents de Patrick Fiori, Soprano, Kendji Girac et Jenifer n’étaient plus que huit au moment de monter sur scène ce samedi soir. Entourés de leur coach respectif, mais aussi de Julien Doré qui a travaillé avec eux en répétition, ils se sont lancés dans la dernière soirée de la saison, diffusée en live sur TF1. Seule manquait Jenifer, présente en visioconférence. En effet, l’interprète de « Au soleil » a contracté le coronavirus et ne pouvait donc pas être présente sur le plateau aux côtés de ses talents.

Chacun à leur tour, Naomi, Abdellah (équipe de Kendji), Sara, Lissandro (Jenifer), Rania, Enzo (Soprano), Rebecca et Ema (Patrick Fiori) se sont produits sur la scène, devant un public plutôt nombreux (et masqué). S’ils ont tous les huit autant fait le show qu’ému leurs coachs, le public a finalement choisi de garder Naomi, Abdellah, Ema et Rebecca pour une deuxième prestation.

Et au terme de cette finale, c’est la jeune Rebecca, violoniste de 9 ans, qui a récolté le plus de votes de la part du public. Une victoire méritée pour cette petite prodige, qui a su émouvoir ses coachs par ses nombreuses prestations lors de la compétition, et notamment sa reprise de « Sois tranquille » d’Emmanuel Moire ce samedi soir, en hommage à sa sœur décédée alors qu’elle était encore une enfant. Elle succède ainsi à Soan, lauréat de la saison passée.

Vous pouvez revivre la prestation de Rebecca ici :