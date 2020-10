Jenifer positive au Covid-19: sa participation à «The Voice Kids» impactée

Demain, c’est le grand moment pour « The Voice Kids » sur TF1 avec la grande finale. Et alors que la France est victime d’une flambée du nombre de cas de coronavirus, l’équipe de coachs semblait être passée entre les mailles du filet en échappant à une contamination. Mais alors que l’émission arrive à sa fin, pas de chance, Jenifer a fini par attraper le Covid-19. Dans un message sur les réseaux sociaux, celle-ci a expliqué les détails de ce désagrément et ses conséquences.

Jenifer « très triste » du résultat du test

« Hier en arrivant sur le plateau de The Voice Kids je ne me sentais pas très bien », commence par écrire la chanteuse. « Du coup, je me suis isolée dans ma loge préférant faire les coachings de mes talents en visio pour éviter tout contact. Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes ».

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle ne pourra pas du tout encourager ses deux protégés, Lissandro (10 ans) et Sarah (13 ans). « Ils seront soutenus par l'équipe et les autres coachs. Je continuerai à distance de les suivre, et demain, j'interviendrai de la maison aussi, afin de les accompagner pour cette grande finale ».

Celle-ci termine en incitant le public à tout faire pour éviter que la maladie ne continue de se propager : « Faites attention, protégez-vous, protégez les autres et ensemble on va gagner contre ce virus ».