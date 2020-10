Le masque hilarant de Macaulay Culkin, l’acteur star de «Maman, j’ai raté l’avion» (photo)

Depuis que le masque est devenu obligatoire presque partout, on en a vu passer de toutes les formes et de toutes les couleurs. Pour certains, le masque est une occasion de se démarquer des autres, notamment en le personnalisant. Et c’est précisément ce qu’a fait l’acteur Macaulay Culkin, connu depuis qu’il est petit, surtout pour son rôle dans « Maman, j’ai raté l’avion ».

Sur Instagram, il a publié un cliché de lui portant un masque sur lequel est imprimé le bas de son visage, figé dans l’expression qu’il avait lorsque, dans « Maman, j’ai raté l’avion », il venait d’appliquer de l’après-rasage sur ses joues. Une scène qui est devenue culte, et qui est donc aujourd’hui l’occasion pour l’acteur de sensibiliser ses fans au port du masque en cette période de crise sanitaire. « Je me protège du Covid en portant la peau écorchée de mon jeune moi. N’oubliez pas de porter vos masques, les enfants », a commenté l’acteur américain, âgé maintenant de 40 ans.