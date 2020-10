Bouli Lanners s’emporte contre le testing en Belgique: symptomatique, il galère pour se faire tester (vidéo)

Réussir à être testé au coronavirus est devenu une véritable galère dans notre pays. Et ce n’est pas Bouli Lanners qui vous dira le contraire. Comme il le raconte dans sa vidéo, le Liégeois craint d’avoir été infecté par le coronavirus, et c’est pour ça qu’il cherche à se faire tester, après avoir reçu une prescription de son médecin. Mercredi matin, il s’est donc mis en route vers les centres de testing de sa région, dans l’espoir d’obtenir un test. Mais sans succès. Refoulé à l’hôpital de la Citadelle, plus de place à la clinique du Mont Légia à 8h30, et un temps d’attente de deux à trois heures au CHU.

Mais pas le choix, il faut attendre car Bouli Lanners doit se faire tester avant le week-end, comme il l’explique encore dans sa vidéo : « Samedi, je retourne sur un plateau de cinéma sur lequel je travaille avec 150 personnes. Si je ne sais pas que j’ai le covid, je risque de les contaminer ». Certains diraient que le réalisateur n’a qu’à annuler, mais pour lui, ce n’est pas une option : « Si je décide de ne pas aller sur le plateau et que je n’ai pas le Covid, les assurances se retournent contre moi. Comment faire dans ce cas-là ? ».