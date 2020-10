Joaquin Phoenix incarnera Napoléon Bonaparte dans un film de Ridley Scott

Les rôles se suivent mais ne se ressemblent pas toujours pour Joaquin Phoenix. Après s’être glissé dans la peau du Joker, dans le film du même nom sorti en 2019, l’acteur oscarisé incarnera Napoléon Bonaparte, dans un futur plus ou moins proche.

Il a en effet été choisi par celui qui a lancé sa carrière, Ridley Scott, pour jouer le rôle de l’empereur français dans un film intitulé « Kitbag », annonce le site Deadline. Pour les deux hommes, ce long-métrage sonne un peu comme des retrouvailles, 20 ans après la sortie de « Gladiator », où Joaquin Phoenix avait décroché le rôle de Commode. pour cette interprétation, il avait d’ailleurs été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle.

« Kitbag », écrit par David Scarpa, se penchera donc sur la vie de Napoléon Bonaparte, et notamment sa relation amoureuse avec sa femme Joséphine. Le film, dont le titre est une référence au dicton militaire « Il y a un état-major caché dans le paquetage (kitbag en anglais, ndlr) de chaque soldat », n’est pas prévu sur les écrans avant un petit bout de temps. En effet, Ridley Scott est occupé avec d’autres projets en ce moment. La pandémie ne l’a pas arrêté, car il travaille sur deux films, « The Last Duel », dont le tournage est terminé et la sortie est prévue en octobre 2021, et « Gucci », dont la production commencera normalement en mars prochain.