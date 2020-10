En Espagne, une thérapie avec des ânes pour apaiser les soignants (photos)

Les ânes s’approchent de l’infirmière, la frôlent doucement tandis qu’elle leur caresse le museau et leur tend des carottes. La séance de relaxation a commencé : en Espagne, une association propose des séances gratuites de thérapie avec les ânes pour le personnel soignant, exténué et stressé par leur lutte contre la pandémie. Un ânon de 10 jours dans les bras, Monica Morales laisse échapper un cri de joie. Cette infirmière de 25 ans se détend après quelques heures passées avec l’association « El Burrito Feliz », soit « l’Âne Heureux ». « Ce que nous avons vécu (durant la première vague de l’épidémie) a été oppressant, et voilà que cela se répète aujourd’hui », confie Monica, qui a travaillé deux mois dans un hôpital de Madrid au printemps, au plus fort de la pandémie, et est désormais à Huelva (sud).

« Il y a de plus en plus de patients et de plus en plus de tension, aussi bien entre collègues qu’en ville. Être avec eux m’aide beaucoup », explique-t-elle en désignant les ânes. Lancé fin juin, le projet « Docteur Âne » a pour but d’aider les soignants traumatisés par la bataille contre le virus qui a fait plus de 33.000 morts en Espagne et infecté près d’un million de personnes. Plus connue avec les chevaux, la thérapie impliquant des animaux est utilisée pour traiter notamment le stress, la dépression ou l’anxiété. L’association « El Burrito Feliz » dispose de 23 ânes qui ont déjà aidé des malades d’Alzheimer ou des enfants ayant des troubles dans un cadre bucolique, aux portes du parc national de Doñana, en Andalousie (sud).