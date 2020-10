Shy’m attend son premier enfant et l’annonce en musique (vidéo)

Shy’m en rêvait. Son désir de devenir maman, elle en parlait déjà dans sa chanson « Absolem » il y a un an. Aujourd’hui, dans un nouveau clip partagé sur ses réseaux sociaux, la jeune femme dévoile son ventre arrondi. Le titre « Boy » est entièrement dédicacé à ce bébé, un garçon donc, que Shy’m attendait tant. « C’est fou », a-t-elle réagi auprès du Parisien, expliquant qu’elle avait souhaité garder sa grossesse secrète jusqu’à maintenant : « C’est un moment si important de ma vie intime, je n’avais pas envie qu’on me pose des questions, qu’on m’attende devant chez moi pour faire des photos. Il a fallu le dire à très peu de gens, éviter les sorties, certains endroits… ».

Si la membre du jury de « Danse avec les stars » a maintenant révélé cet heureux événement, elle compte bien préserver le reste de sa vie privée. On ne saura pas pour quand est attendu le bébé, ni qui est son père. Peut-être s’ouvrira-t-elle un peu plus dans son album, qui racontera sa maternité et dont la sortie est prévue d’ici la fin de l’année.