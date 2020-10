Quand les pas de danse de Donald Trump cartonnent sur TikTok (vidéos)

Lors de ses derniers meetings de campagne, Donald Trump s’est plusieurs fois déhanché sur la musique diffusée. Le lundi 12 octobre par exemple, il a esquissé quelques pas de danse sur l’air du tube « YMCA » des Village People lors d’un rassemblement à Sanford en Floride. La vidéo de sa petite danse a été vue plus de 13 millions de fois.

Mais c’est encore une autre danse qui cartonne maintenant sur TikTok grâce à une jeune Américaine. La jeune fille a repris la vidéo d’une autre performance de Donald Trump, toujours lors d’un de ses meetings, et a recopié les pas de danse du Président. Elle a ensuite publié le résultat sur TikTok, où elle compte maintenant six millions de vues, et puis sur Twitter.

Les internautes, morts de rire, n’ont pas loupé le Président, se moquant ouvertement de sa « danse de grand-père ». Certains ont essayé de relever le challenge en dansant comme Donald Trump, mais ils ont trouvé ça bien compliqué. « La danse la plus difficile à apprendre », a d’ailleurs commenté un « Tiktokeur ».

Qui aurait cru que le président américain serait un jour une star sur TikTok, ce réseau social qu’il souhaite bannir de son pays…