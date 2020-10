Jennifer Aniston en appelle aux électeurs: «Ce n'est pas drôle de voter pour Kanye West»

Comme de nombreux Américains, Jennifer Aniston a fait son devoir de citoyenne et a voté par correspondance. L’occasion pour elle d’inviter ses compatriotes à faire de même, mais pas n’importe comment. Car selon l’actrice, l’enjeu de l’élection américaine du 3 novembre est trop grand pour ne pas être pris assez au sérieux. C’est pour cela qu’elle a appelé les Américains à ne pas voter pour certains candidats, parmi lesquels elle en cite un : Kanye West.

« C’est l’avenir de ce pays et du monde » qui est en jeu

Sur Instagram, elle a ainsi posté un long message où elle confie avoir voté pour Joe Biden et où elle dit tout le mal qu’elle pense des conservateurs. Et à ce titre, Kanye West représente un candidat à l’opposé de ses convictions, au vu de son programme opposé à l’avortement par exemple. « Ce n'est pas drôle de voter pour Kanye. Je ne sais pas comment le dire autrement. Soyez responsables, s'il vous plaît », a-t-elle indiqué.

Qu’elle se rassure cependant : Kanye West n’a finalement que très peu de chances d’avoir une quelconque influence sur le scrutin. Sur les 12 Etats dans lesquels il est inscrit, 11 sont déjà pour ainsi dire acquis à Trump au vu de l’importance de son électorat dans ces territoires. Si Jennifer Aniston a des soucis à se faire pour Joe Biden et où Kanye West est aussi présent, c’est dans le Minnesota, un Etat important pour que le candidat démocrate l’emporte.

Mais plus généralement, Jennifer Aniston en appelle aux Américains de ne pas voter pour Trump, sans le nommer. « En ce moment, quelques hommes au pouvoir décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire de leur propre corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n’était pas un problème. Il a ignoré la science à plusieurs reprises et publiquement... Trop de gens sont morts. Je vous exhorte à vraiment réfléchir à qui sera le plus touché par cette élection si nous restons sur la bonne voie où nous sommes en ce moment […] Il ne s’agit pas d’un seul candidat ou d’un seul problème, c’est l’avenir de ce pays et du monde. Votez pour l'égalité des droits de l'homme, pour l'amour et pour la décence », écrit-elle.⠀