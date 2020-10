Line Renaud évoque le décès de Johnny Hallyday: «Il était trop jeune» (vidéos)

Survenue il y a bientôt trois ans, la disparition de Johnny Hallyday a laissé un grand vide dans la vie de sa famille et de ses amis. Dimanche soir dans « Sept à Huit », l’émission dressait le portrait de Line Renaud. À cette occasion, l’actrice a évoqué sa carrière, sa vie et ses plus belles rencontres. Elle s’est ainsi confiée sur le décès de son ami Johnny, qu’elle avait rencontré alors qu’il était encore adolescent. Une belle amitié était née entre eux, longue de plus de cinquante ans.

À 92 ans, Line Renaud a revu les images des funérailles du rockeur, avant de déclarer : « Ce n’était pas à lui d’être là. Il était trop jeune… Mais c’est un suicide Johnny, c’est un suicide… Il a bu toute sa vie, il a fumé, il allumait les cigarettes les unes derrière les autres, elle était à peine éteinte qu’il en rallumait une… C’est un suicide », rapporte 7sur7.

Et concernant le conflit ayant opposé Laeticia Hallyday à David Hallyday et Laura Smet, la comédienne a avoué avoir gardé ses distances. « Je ne m’en suis pas mêlée. C’est une histoire de famille, ça reste une histoire de famille. Je n’ai pris parti ni pour l’un ni pour l’autre. Je les ai laissés se débrouiller entre eux », a expliqué Line Renaud.