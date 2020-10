Quelqu’un de bien - Trois étoiles

Après une série d’EP tous plus prometteurs les uns que les autres, la Montréalaise tente l’aventure du premier album.

Elle maîtrise à la perfection ces mélodies indie folk qui sont sa signature et qui servent un univers aussi intime que, parfois, un brin grandiloquent. C’est à la fois riche et sobre, angélique et diaboliquement attirant....