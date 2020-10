Le duo Angèle-Dua Lipa mis en ligne et à découvrir dès maintenant (audio)

Il y a quelques jours, l’annonce avait fait grand bruit. L’artiste belge francophone la plus populaire du moment allait sortir un nouveau morceau avec une des chanteuses anglo-saxonnes également des plus en vue. Un fait relativement rare et qui n’a pas manqué d’attirer l’attention. Rapidement, le rendez-vous est donné au public avec une date : le 30 octobre. Maintenant que ce jour est arrivé, le fruit de ce duo, « Fever », a été dévoilé, conformément aux promesses.

Et la vidéo ?

S’il n’y a pas de signe d’un clip pour l’instant, l’audio est lui bel et bien disponible. A la fois en français et en anglais, avec un style qui marie l’univers pop et dance des deux artistes, le titre figurera comme piste bonus sur l’édition française de « Future Nostalgia », l’album de Dua Lipa.

Reste plus qu’à voir quand sortira la vidéo du morceau, qui existe bel et bien. Il a été tourné dans l’est londonien le 14 octobre dernier. « The Sun » avait même à ce moment-là accusé Dua Lipa et Angèle d’être passées outre les règles sanitaires pour le tournage, accusation qu’a formellement rejetée la chanteuse britannique qui a menacé d’une poursuite en justice. Peu après, « The Sun » est revenu sur ses déclarations et a fait un mot d’excuse en constatant qu’en réalité, le tournage était resté dans les clous des mesures gouvernementales. Et si la police était venue sur les lieux, c’est pour une affaire de nuisance sonore qui n’était pas liée aux deux artistes.