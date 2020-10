Trump soutenu par la nièce d’Oussama Ben Laden qui laisse planer la menace d’un «nouveau 11 septembre» (vidéo)

Chez elle, on ne s’appelle plus Ben Laden mais Bin Ladin. Cela dit, c’est bien la même famille. Noor Bin Ladin est la fille du demi-frère du chef défunt d’Al-Qaïda, responsable du 11 septembre. Mais force est de constater qu’un fossé immense la sépare de son oncle. Elle vient d’en donner la preuve lors d’une interview à Fox News où elle s’est déclarée en faveur de Donald Trump. L’occasion de découvrir son ralliement à la plateforme QAnon dont elle récupère les affirmations conspirationnistes envers Joe Biden.

Selon elle, il est ainsi « plus problématique d’être pro-Trump que de porter le nom de mon oncle ». Il s’agit d’un sujet qu’elle a déjà abordé dans une lettre où elle explique avoir « perdu quelques soi-disant amis » suite à ses choix politiques. « Se présenter publiquement était un pas de trop pour certains, et le vitriol que j'ai reçu pour avoir exprimé mes convictions politiques a révélé des côtés peu flatteurs à certains personnages », dit-elle.

De l’anti-américanisme de son oncle à l’extrême-droite de QAnon

Mais au-delà de cela, ce n’est pas la seule raison qui fait que l’opinion de Noor Bin Ladin est accueillie si froidement. Comme elle l’a montré sur Twitter, elle soutient les membres d’extrême-droite de QAnon, des fidèles partisans de Donald Trump qui n’hésitent pas à verser dans les théories du complot. En reprenant leurs dires, elle n’hésite pas à affirmer par exemple que les démocrates profitent de la crise sanitaire pour frauder lors des élections, thèse partagée par Donald Trump, ou encore à critiquer le port du masque et ce peu importe l’avis des scientifiques. Elle va même encore plus loin en affirmant sans fondement qu’avec Joe Biden, l’Amérique risque un « nouveau 11 septembre », ce qui selon elle n’arriverait pas avec l’actuel président américain.

A mille lieues de son oncle, elle dit être « pour la préservation de la liberté et des principes fondamentaux de la civilisation occidentale » et reprend des affirmations qui pourraient facilement être placées dans un discours de Donald Trump. « Obama, Biden, Hillary ont passé leur temps à conspirer pour détruire l'Amérique, à la vendre aux meilleurs enchérisseurs et à sacrifier la vie des patriotes. Le président Trump a combattu la cabale tout en rendant l'Amérique à nouveau grande, et a montré qu'il tient à la vie de tous les Américains ». Si avec ses positions, elle provoque beaucoup de rejet, sa nouvelle visibilité attire aussi. En peu de temps, elle a gagné près de 20.000 abonnés sur les réseaux sociaux.