Pour son anniversaire, Kanye West offre à Kim Kardashian… l’hologramme de son père (vidéo)

Nombreuses sont les personnes qui payeraient pour revivre un moment avec leurs proches disparus. Cela est évidemment impossible et pourtant, c’est en quelque sorte ce qui vient de se passer dans la famille Kardashian. Pour son anniversaire, Kim a reçu de son mari, Kanye West une surprise très spéciale : un hologramme de son père, mort en 2003 alors qu’elle n’avait que 22 ans. L’initiative peut sembler malaisante pour certaines personnes, mais dans le cas de Kim Kardashian, le cadeau a été très bien reçu. Elle parle même d’un « souvenir qui durera pour toute la vie ».

Un discours monté de toutes pièces et pourtant ultra-réaliste

C’est ainsi que dans une salle obscure, Robert Kardashian est apparu tel un fantôme pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille. De manière très réaliste, l’hologramme fait comme si le père était descendu du ciel. « Tu es si belle, comme quand t’étais une petite fille. Je garde un œil sur toi ainsi que sur tes sœurs, ton frère et tes enfants tous les jours », dit-il. Il parle ensuite des moments qu’il a partagé de son vivant avec Kim, comme lorsqu’ils écoutaient de la musique ensemble dans la voiture, sur le chemin de l’école.

« Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue Kimberly. La plus belle chose à laquelle j’assiste, c’est de voir ta famille s’agrandir », continue-t-il. Au passage, on sent que Kanye West est intervenu dans la conception du cadeau puisque l’hologramme affirme que le rappeur est l’homme « le plus, plus, plus, plus, plus intelligent du monde entier », rien que ça ! « Dis à Kourtney, Khloé et Rob que je les aime et que vous me manquez tous. Et n'oublie pas d'accomplir tes prières », conclut-il avant de disparaître.

« Pour mon anniversaire, Kanye m’a apporté le cadeau le plus attentionné de ma vie entière », écrit sur les réseaux sociaux celle qui a aujourd’hui 40 ans. « Une surprise spéciale venue du paradis. Un hologramme de mon père. C’est tellement réaliste! On l’a regardé encore et encore, remplis d’émotion ».