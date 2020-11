Attaqué par un chat en pleine rue, il tente de sauver son chien (vidéo)

C’est une scène quelque peu insolite qui s’est déroulée dans le quartier de Bağcılar, à l’ouest d’Istanbul. Alors qu’il se balade tranquillement avec son chien, un habitant passe devant un café et fait face à un chat manifestement décidé à défendre son territoire. Comme le rapporte le quotidien turc Sözcü, cet homme s’est ensuite fait violemment attaqué par le félin, le tout étant filmé par une caméra de sécurité.

Azrael passe à l’attaque

Dès le début, ce promeneur comprend qu’en réalité, le chat n’en a pas après lui mais après son chien. A peine a-t-il le temps de reculer que le félin bondit dans sa direction et finit sur son dos. Une première fois envoyé à terre, le chat s’en démord pas et repart à l’assaut, toujours en visant clairement le chien qui est baladé dans les airs et dans tous les sens. Déstabilisé par l’attaque, l’homme en perd son pantalon. En esquivant chaque assaut de l’animal, il a à peine le temps de le remettre. Ce n’est que quelques secondes plus tard que quelques passants arrivent au secours du pauvre homme, bien démuni tout seul face à ce chat enragé.

La vidéo de l’incident montre l’acharnement du félin, ce qui fait en tout cas beaucoup rire les personnes qui ont pu avoir accès à l’enregistrement. Depuis, l’animal a reçu le surnom d’Azrael, comme le méchant chat de Gargamel. Question de lui rendre justice, les employés du café ont néanmoins précisé qu’Azrael n’avait pas agi de la sorte par pure folie guerrière. Ses chatons étaient en effet juste à côté. En voyant le chien se rapprocher dangereusement d’eux, cela a été perçu comme une menace imminente, d’où l’attaque.