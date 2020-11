Un Américain pro-Trump interrompt une conférence de presse dans le Nevada en hurlant contre Joe Biden (vidéo)

La tension monte de plus en plus aux États-Unis, où l’issue de l’élection présidentielle n’est toujours pas connue. Les partisans de Donald Trump et de Joe Biden manifestent à plusieurs endroits du pays, défendant chacun les intérêts de leur candidat.

Six États (la Pennsylvanie, le Nevada, l’Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie et l’Alaska) sont toujours occupés à dépouiller leurs bulletins de vote. Dans ces différents États, des conférences de presse ont lieu pour tenir les médias au courant de l’évolution du dépouillement. C’était le cas mercredi en fin de journée dans le Nevada, où un responsable du centre électoral du comté de Clark a pris la parole devant la presse.

Il a cependant été interrompu brutalement par les cris d’un militant pro-Trump, criant au scandale devant la caméra. « Joe Biden vole cette élection », a-t-il hurlé à plusieurs reprises, avant d’ajouter : « Et les médias le couvrent ». Vêtu d’un débardeur où était écrit « BBQ, bière et liberté », l’homme s’est ensuite calmé, avant de s’en aller, repoussé par les personnes présentes sur place.