L’épave du Titanic bientôt accessible aux visiteurs, pour 125.000 dollars

La société OceanGate a annoncé le 13 octobre dernier qu’elle allait permettre à des citoyens de visiter l’épave du Titanic, immergé à près de 4.000 mètres de profondeur dans l’Atlantique Nord depuis son naufrage en 1912. La boîte américaine, qui produit des submersibles, a expliqué qu’elle possédait maintenant un sous-marin capable de descendre à plus de quatre kilomètres sous la surface de l’eau, et pouvant accueillir cinq personnes à son bord.

Si deux places sont d’ores et déjà réservées pour le pilote et un expert scientifique, il reste de la place pour trois autres personnes, appelées « spécialistes de mission » par OceanGate. « Aux côtés d’une équipe d’experts, les spécialistes de mission seront formés en tant que membres d’équipage et joueront un rôle pratique dans la documentation des caractéristiques importantes du site historique qui se trouve à 3.800 mètres sous la surface de l’océan. Cette expédition permettra de réaliser des scans laser et des vidéos 4K qui seront combinés avec des images haute résolution pour créer un modèle virtuel 3D réaliste de l’épave », a détaillé la société sur son site internet. Au total, six missions de dix jours, avec une équipe de cinq personnes à chaque fois, seront organisées.

Le sous-marin utilisé pour plonger dans les profondeurs de l’Atlantique sera un modèle appelé Titan. L’habitacle de ce submersible est cylindrique et possède une grande fenêtre à l’avant. Poussé par quatre propulseurs électriques, le Titan peut effectuer la descente jusqu’au Titanic en 90 minutes.

Pour OceanGate, ces missions vers l’épave du paquebot sont une occasion de « donner à davantage de personnes une fenêtre sur nos océans profonds et un accès au site historique du Titanic ». De plus, le prix à payer pour un telle expédition est de 125.000 dollars, d’après le Huffington Post, ce qui permettra à la société américaine de poursuivre notamment ses recherches autour du Titanic.