Victoire de Biden: Lady Gaga pleure de joie et les stars sont à la fête (vidéo)

Si l’effet des élections sur Lady Gaga est si fort, c’est qu’il s’agit d’un moment attendu depuis très longtemps. « Je voulais qu'il soit président depuis 2006. Mon rêve est devenu réalité », écrit-elle sur les réseaux sociaux. Dans deux longues vidéos, elle apparaît (positivement) bouleversée, ne sachant parfois pas comment trouver les mots pour décrire ce qu’elle ressent : « J’espère que les gens dont la voix a été oppressée par le pouvoir savent qu’ils seront désormais entendus. […] C’est une journée très spéciale. Une journée où beaucoup de monde pensait qu’on vivait dans un État de terreur et d’agression et savent que c’est fini », confie-t-elle. « Je ne sais pas pourquoi je suis sur mon téléphone en train de vous parler. J’aime tellement le monde et c’est si bien pour le monde. C’est comme si le monde recevait un gros câlin de la part de Dieu […]. Soyez prudent et soyez calme. Ce n’est pas nécessaire d’être méchant. C’est un temps pour guérir, se reposer, s’aimer. Les gens ont parlé ».

Cette joie est notamment partagée par d’autres chanteuses, comme Cher et Alicia Keys, elles aussi soutiens déclarés du président élu. « Oh Mon Dieu, il l’a fait, elle l’a fait, ils l’ont fait [...] C’est un rêve devenu réalité [...] l’Amérique fait de nouveau partie du monde », a écrit la première sur les réseaux sociaux, ce à quoi la deuxième ajoute : « Nous ne laisserons pas la haine gagner! Quand on se rassemble on gagne! [...] Le vrai travail commence maintenant ! ». « Maintenant, c’est la fête aux Etats-Unis », se réjouit Miley Cyrus en reprenant sa chanson « Party in the USA ». Ariana Grande se contente de son côté de partager une image de Joe Biden et de Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente avec une série de points d’exclamation.

La superstar du basket-ball américain LeBron James a quant à lui remercié tout particulièrement les électeurs de Philadelphie d’avoir fait basculé la Pennsylvanie dans le camp de Joe Biden : « Ma famille de Philly! Amis ou ennemis et les autres. MERCI MERCI MERCI! On va fêter ça! Mais soyons responsables ». Côté acteurs, on retrouve par exemple Mark Ruffalo qui déclare être « si heureux aujourd’hui », là où Sacha Baron Cohen se réjouit que « la démocratie fonctionne ». « Aujourd’hui est un grand jour », ajoute Jennifer Aniston qui partage la vidéo d’un avocat américain pleurant de joie sur CNN.