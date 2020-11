Quelles stars soutiennent Joe Biden et Donald Trump?

Il reste néanmoins quelques figures connues du côté du président actuel. On peut notamment citer le rappeur Lil Wayne, qui juge positivement sa politique contre la criminalité, Jon Voight (le père d’Angelina Jolie), qui traite Joe Biden de « diable », ou encore le boxeur Mike Tyson, ami de longue date de Donald Trump, et le rappeur Lil Pump. Parmi les personnalités également connues en Europe, on peut aussi citer Isaiah Washington, un membre de Grey’s Anatomy connu pour son homophobie. 50 Cent, lui, a soutenu un temps Donald Trump par crainte que Joe Biden n’impose des taxes aux riches. Après que son ex-petite amie ait critiqué sa position, le rappeur a fait chemin arrière et a regretté sa prise de position.

Pour le reste, on ne compte côté républicain pratiquement que des personnalités dont la popularité dépasse difficilement les frontières américaines. Parmi les plus emblématiques, on peut quand même citer le chanteur de country Kid Rock (dont le genre de musique très populaire chez les conservateurs), les acteurs James Woods, Dennis Quaid et Dean Cain, les actrices Kirstie Alley et Roseanne Barr, ainsi que le pratiquant d’arts martiaux Conor McGregor.