« Le Meilleur Pâtissier » : François-Xavier évoque la nuit où il a failli perdre la vie (vidéo)

Lors de la première épreuve de la semaine spéciale Halloween, Cyril Lignac a demandé aux candidats de « jouer avec le feu » en réalisant des gâteaux flambés avec de l’alcool. Si le Belge Florian a choisi de rendre hommage aux Diables Rouges, François-Xavier quant à lui a été inspiré par un événement marquant qu’il a vécu il y a quelques années.

Le Français, vivant à Los Angeles, a expliqué : « Ç a m'a rappelé un événement qui m'est arrivé dans le Parc national de Yosemite en Californie. En plein milieu de la nuit, un incendie s'est déclaré. J'ai dû reprendre ma tente et partir. J'ai croisé des ours qui fuyaient les incendies. Ils n'étaient pas du tout agressifs, au contraire, ils étaient en mode survie et donc ils foutaient la paix aux humains. Donc j'ai envie de représenter cette nuit où j'ai failli perdre la vie », rapporte RTL.

Pour représenter les montagnes enflammées du parc, le pâtissier amateur a notamment réalisé de la meringue italienne, une mousse de poire, des nougatines en forme d’ours, le tout flambé à l’armagnac. « C'est incroyable ça », a déclaré Cyril après avoir entendu l’histoire de François-Xavier. Bien que le jury ait trouvé la réalisation un peu trop sucrée, celui-ci a apprécié l’ensemble du dessert, sublimé par l’armagnac.