« Le Meilleur Pâtissier » : Florian rend hommage aux Diables Rouges avec une réalisation « spectaculaire » (vidéo)

Dans l’émission diffusée ce lundi 9 novembre, les candidats du « Meilleur Pâtissier » devaient réaliser des gâteaux effrayants lors d’une semaine spéciale Halloween. Pour son épreuve, Cyril Lignac a demandé aux pâtissiers amateurs de « jouer avec le feu », en réalisant des gâteaux flambés avec de l’alcool, rapporte RTL.

Afin d’exécuter au mieux le défi du chef, Florian, le Belge du concours, a décidé de mettre à l’honneur notre pays. Pour ce faire, il a réalisé une bombe du diable dans une coque en chocolat tricolore avec des petites cornes et une queue fourchue pour rendre hommage aux Diables Rouges. « Je le fais en noir jaune rouge pour honorer l'équipe nationale belge de foot car je n'ai pas de revanche à prendre, on n'a pas du tout le 'seum' sur la Coupe du monde », a expliqué le jeune homme avec humour.

« Malgré la défaite en Coupe du Monde, j'ai réussi à ramener six Diables Rouges dans la tente du Meilleur Pâtissier », a également lancé le candidat, fier de sa réalisation. En présentant son dessert à Cyril et Mercotte, Florian a bluffé le jury. « Franchement tu t’es bien débrouillé. Tu prends des risques, tu es créatif et vraiment je veux te féliciter car tu te donnes du mal », s’est exclamé Cyril. « Soit tu es chanceux, soit tu es vraiment très bon », a-t-il ajouté quand les bombes ont pris feu. « C’est spectaculaire », a renchéri Mercotte. Grâce à cette belle performance, le candidat belge a intégré le top 3 des meilleures réalisations de l’épreuve.