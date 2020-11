Les César coupent les ponts avec les membres historiques, dont Polanski

Il s’agit de la première décision d’importance prise sous la nouvelle direction de Véronique Cayla, ancienne d’Arte et du CNC élue fin septembre pour y tourner la page du sexisme et de l’entre-soi. L’assemblée générale de l’association sera désormais constituée uniquement des 164 membres élus, 82 hommes et 82 femmes. Leurs électeurs sont les 4.300 membres de l’Académie, issus de la profession et qui choisissent chaque année les récipiendaires des prix les plus prestigieux du cinéma français.

Les 18 « membres de droit », qui siégeaient jusqu’alors avec eux, notamment au titre de leurs prix et récompenses passées (l’Oscar pour Polanski, par exemple), n’y figurent plus. La modification a été adoptée par une écrasante majorité de 134 voix et cette disposition s’applique immédiatement, a précisé la direction, qui « parachève ainsi son objectif premier de rénovation ».