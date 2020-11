Koh-Lanta: les candidats font un vibrant hommage à Bertrand-Kamal pour ses 31 ans

Il a beau avoir été éliminé lors de l’émission il y a déjà trois semaines, Bertrand-Kamal est toujours bien présent dans le cœur des téléspectateurs et des autres candidats. Cela s’est encore vérifié ce mercredi 11 novembre. Cette date est symbolique puisque s’il n’était pas mort d’un cancer le 9 septembre dernier, le Bourguignon aurait eu 31 ans. Alors qu’il avait fêté ses 30 ans sur le tournage de Koh-Lanta, ses compagnons d’aventure se sont souvenus de ce moment et ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

« On ne t’oubliera pas »

Le message le plus poignant est probablement celui de Hadja, son alliée de la tribu verte. « Tu aurais eu 31 ans aujourd’hui mon frère, joyeux anniversaire à toi ! On s’était dit qu’on ferait une grosse fiesta car on avait fêté tes 30 ans sur le camp avec un coquillage de riz et des bananes… On était très loin de penser que c’était le dernier anniversaire que tu fêterais aux Fidji loin de ta famille mais heureusement tu as pu le fêter avec nous, ta nouvelle famille ! Le destin est souvent cruel, mais nous devons l’accepter. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi. […] C’est une fierté pour moi d’avoir fait partie de ta vie, tu fais désormais partie de la mienne pour toujours. Tu as marqué les esprits mon Beka, on ne t’oubliera pas, je ne t’oublierai pas ! ».

Parmi les autres hommages, on trouve aussi celui de Joaquina, également très émue en évoquant son dernier anniversaire. « Je suis sûr que de là-haut tu nous vois donc joyeux anniversaire mon BK. Impossible d’oublier ton sourire, tes blagues, tes chansons, ta bonne humeur. Sache que tous les téléspectateurs ont vu qui était Notre BK. Je t’aime et ne t’oublierais jamais. À jamais dans notre cœur à tous », écrit-elle.

Du côté des hommes, on trouve aussi le message de Loïc, avec une photo de lui enlaçant Bertrand-Kamal. « Bon anniversaire mon frère. Tu sais déjà tout, on ne t’oubliera jamais je te jure. Je t’aime. On se reverra j’en suis sûr », confie-il.