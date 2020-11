«Koh-Lanta»: la bourde de la production envers Ava

Déclarée « candidate invisible » de ce « Koh-Lanta : les 4 Terres », Ava semble même avoir été effacée de l’esprit de l’équipe de montage de TF1. Les internautes s’amusent d’ailleurs chaque semaine de son absence au montage, et ils n’ont donc pas loupé la petite bourde de la production lors du onzième épisode, diffusé vendredi sur TF1.

Cette fois, les dix aventuriers restants étaient associés deux par deux pour les épreuves car c’était l’épisode des destins liés. Alors que Laurent s’est retrouvé avec Alix, Loïc avec Alexandra, Angélique avec Dorian et Lola avec Fabrice, Ava a été liée à Brice.

Mais pourtant, au moment de la pub, lorsque l’habituelle question adressée aux téléspectateurs s’affiche à l’écran, la production a affiché les photos de deux binômes, remplaçant Ava par Alexandra aux côtés de Brice. Une faute qui n’est pas passée inaperçue auprès des internautes, qui l’ont affichée sur Twitter. « Y’a vraiment un problème avec Ava ce n’est pas possible, même TF1 s’est gouré sur son binôme dans la question ! », a commenté une fan de « Koh-Lanta ». Un post retweeté par Ava elle-même, et qui l’a bien fait rire. « Sur une échelle de 1 à 10 niveau respect on est comment ? », s’est marrée la candidate. S’il est possible que la production du jeu ait volontairement modifié le binôme de Brice et Ava pour la question-concours, les internautes y ont vu eux une énième confirmation de l’absence d’Ava au montage.