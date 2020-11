«Koh-Lanta»: deux doubles éliminations, coup sur coup

L’épreuve de confort, un jeu de patience où il fallait réaliser une haute colonne avec 20 pièces de taille et format différents et la faire tenir au moins cinq secondes, a souri à Fabrice et Lola. Le duo du Nord a donc pu profiter d’un immense brunch, avec crêpes, œuf, fruits, chocolat, etc. Une récompense bien utile après trente jours d’aventure, surtout quand on sait que les candidats restés sur le camp ont mangé un cafard grillé tellement leurs estomacs étaient vides.

Pour l’épreuve d’immunité, rebelote. Les aventuriers évoluaient toujours en binôme. Après un parcours d’obstacles où il fallait être totalement coordonné avec son équipier, les candidats devaient faire glisser des palets sur des supports placés devant eux, à l’aide d’une longue rampe en bois. Hyper concentrés, Loïc et Alexandra ont mené le jeu de bout en bout, s’offrant la victoire et donc l’immunité, pendant que Brice et Ava n’avaient même pas dépassé le deuxième obstacle.

Au conseil, chaque duo (sauf celui de Loïc et Alexandra fatalement) se sentait en danger. C’est finalement le prof d’histoire Laurent qui a reçu le plus de votes contre lui (cinq au total), et a dû quitter l’aventure. Dans sa chute, il a entraîné son binôme Alix.

Encore une double élimination

Les candidats ne sont donc plus que huit sur le camp : Alexandra, Loïc, Fabrice, Lola, Angélique, Dorian, Brice et Ava. Mais la semaine prochaine, Denis Brogniart a annoncé que deux candidats seront à nouveau éliminés. Un dès la fin de l’épreuve d’immunité, comme ça a été le cas lors de l’élimination de Bertrand-Kamal, et un deuxième au conseil, comme d’habitude. Les aventuriers se rapprochent de plus en plus de la course d’orientation…