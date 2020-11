«Koh-Lanta»: c’est l’heure des destins liés

Nous voici déjà au 10e épisode de ce « Koh-Lanta : les 4 Terres ». Et ce vendredi soir, TF1 diffuse un épisode particulier et crucial de l’aventure. En effet, c’est l’heure des destins liés ! Mais kesako ?

Les dix aventuriers restants (Laurent, Ava, Alix, Lola, Dorian, Brice, Fabrice, Loïc, Alexandra et Angélique) vont être associés deux par deux. Ils vont donc participer aux épreuves de confort et d’immunité en binôme. Il y aura donc deux vainqueurs lors de chaque jeu. Étant donné qu’il reste quatre femmes et quatre hommes, les duos seront tous mixtes.

L’enjeu de ces destins liés est grand, car les binômes resteront valables jusqu’au conseil. Le candidat qui aura le plus de voix contre lui à l’issue des votes, entraînera dans sa chute son coéquipier. Denis Brogniart éteindra donc deux flambeaux ce soir.

En binôme avec des candidats menacés de sortie depuis un moment, des « grosses têtes » de l’aventure comme Alix ou Dorian pourraient se retrouver sur la sellette. Entourloupes et stratégie sont donc au menu… Qui rejoindra Jody, Hadja, Bertrand-Kamal et Marie-France dans la résidence du jury final ?