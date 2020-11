Loïc participe à un deuxième «Koh-Lanta»… dans son jardin (vidéo)

Loïc, candidat de « Koh-Lanta : les 4 Terres » semble être en manque de l’aventure de sa vie. Le grand copain de Bertrand-Kamal a décidé, vu qu’il est confiné, de participer à un deuxième « Koh-Lanta », fait maison. Et c’est sur Instagram qu’il a décrit toute sa nouvelle aventure, story après story, explique BFMTV. Ce qu’il faut absolument emporter dans son sac, découverte du camp, construction de la cabane, allumage du feu, épreuve de confort… le jeune homme de 20 ans a tout détaillé de sa nouvelle aventure à coups de photos et vidéos.

Pour faire tout jusqu’au bout, Loïc a réellement dormi dehors, mais son « Koh-Lanta 2.0 » n’a duré que 24 heures. « Je vais peut-être le refaire mais la température est plus froide en Chartreuse qu’aux Fidji donc j’ai plus mal dormi ! », a raconté le candidat de l’Est au Parisien, « L’aventure me manquait mais quand je me suis retrouvé dans ma cabane en bois à 22 heures avec personne à qui parler en train de crever la dalle et de me geler, ce sont surtout les mauvais souvenirs qui me sont revenus ». « Heureusement, mon chien Toukie me tenait compagnie », a-t-il ajouté avec humour.

S’il l’a déjà fait pour rire chez lui, Loïc a également confié au Parisien serait partant pour un second « Koh-Lanta », pour de vrai cette fois.