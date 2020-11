12 Coups de midi: Jean-Luc Reichmann confie quel est son candidat favori

En dix ans de présentation des « 12 Coups de midi », Jean-Luc Reichmann en a vu défilé du monde dans les studios du programme. Parmi les grands champions de l’émission, il y en a eu d’ailleurs de tous les genres, de Paul l’encyclopédie à Christian Quesada condamné depuis à trois ans de prison pour corruption de mineures. Evidemment, parmi ce beau monde, l’animateur a des préférences. Il n’a par exemple pas caché son malaise avec Christian. Mais si on sait plus quels sont les candidats dont il se distancie, on ne savait pas qui il affectionnait tout particulièrement.

Une histoire particulière qui l’a ému

Ce mystère a été dévoilé lors d’une interview retransmise sur son compte Instagram. Dans celle-ci, une des questions traite du sujet. Sans hésiter, il donne le nom de celui qui lui a donné la meilleure impression. « J’éprouve beaucoup de tendresse pour Xavier. Il n’a jamais été battu, et il a décidé lui-même d’arrêter l’émission parce qu’il avait trouvé un boulot. Xavier possède une culture phénoménale, il est bosseur, c’est une belle personne qui a des valeurs à la fois familiales et de travail », déclare-t-il.

Cela ne l’empêche pas d’apprécier les autres. Il garde notamment des contacts étroits avec plusieurs candidats, dont Paul qui est revenu plusieurs fois dans l’émission depuis son élimination.