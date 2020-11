The Weeknd aux commandes de la prochaine mi-temps du Super Bowl

C’est l’un des événements de la pop américaine les plus prestigieux et le spectacle de la mi-temps du Super Bowl sera cette année assuré par le chanteur canadien The Weeknd. Un choix qui n’est pas dû au hasard puisque de cette façon, la NFL (la ligue professionnelle de football américain) continue sur sa logique de soutenir de jeunes artistes qui représentent la diversité. Ce choix ne manque en tout cas pas de réjouir la star.

Un show, oui, mais sous quelle forme ?

Dans un communiqué, The Weeknd fait part de son excitation à l’idée de se produire sur cette scène qui représente l’un des événements sportifs les plus vus au monde, avec plus de 100 millions de téléspectateurs. « Nous avons tous grandi en regardant les artistes les plus célèbres jouer pendant le Super Bowl et on rêve tous d'être dans cette situation. Je suis ému, honoré et très excité à l'idée d'être sur la scène [du Raymond James Stadium, à Tampa, en Floride] », déclare-t-il.

The Weeknd, soutien direct et financier du mouvement Black Lives Matter, succède ainsi à Jennifer Lopez, Shakira et J. Balvin qui s’étaient produits cette année. Mais à la différence de 2020, le Canadien va devoir faire face au contexte de crise sanitaire. Le spectacle aurait en effet lieu le 7 février 2021. Autant dire que d’ici là, le coronavirus n’aura pas miraculeusement disparu de la surface de la planète. Il faudra donc faire avec. Comment ? La question est toujours en suspens, mais il est certain que l’ambiance dans le stade ne sera pas la même que d’habitude. « Notre intention est d’avoir autant de fans au Super Bowl que possible en toute sécurité », se contente de préciser le président de la NFL, Roger Goodell.