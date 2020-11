Plus d’un million de signatures pour virer Amber Heard d’Aquaman 2

Depuis quelques jours, Johnny Depp est pris dans une spirale infernale. En perdant son procès contre The Sun, qui l’accusait d’être violent envers son ex Amber Heard, l’acteur paye les pots cassés. Il a ainsi été contraint d’abandonner son rôle de Grindelwald dans la série « Les Animaux Fantastiques ». Choqués par cette situation, les fans de Johnny Depp ont décidé de tout faire pour qu’Amber Heard subisse le même sort que leur favori, à savoir perdre l’un de ses rôles phares.

Quand les internautes veulent rendre justice à Johnny Depp

Non contents de faire des attaques ad hominem envers la comédienne, parfois avec des menaces de mort, les irréductibles de Johnny Depp ont donc organisé une pétition en ligne pour qu’Amber Heard quitte le tournage d’Aquaman 2, où elle tient le rôle principal avec Jason Momoa. Pour justifier leur demande, ils affirment que l’actrice a sa part de responsabilité dans la dérive du couple. Ils martèlent donc qu’ils doivent être traités de la même manière, question aussi de montrer que « les hommes sont victimes de violences domestiques, comme les femmes ». « Cela doit être reconnu et des actes doivent être posés pour empêcher des personnes reconnues violentes d'être célébrées par l'industrie du divertissement. Agissez bien. Virez Amber Heard d'Aquaman 2 », assènent-t-ils.

La pétition, hébergée sur le site Change.org, a déjà recueilli plus de 1.160.000 signatures, et le chiffre ne cesse d’augmenter. Le prochain objectif est fixé à 1.500.000. Selon la DH, cette popularité pourrait faire réfléchir la production qui ne voudrait peut-être pas risquer un boycott de la part d’une partie du public. De son côté, Amber Heard fait fi de ces menaces, comme elle l’a montré lors d’une interview hier à Entertainment Weekly : « Les rumeurs et les campagnes sur les médias sociaux ne dictent pas [les décisions de casting] car elles n'ont rien de réel. Seuls les fans ont rendu possibles Aquaman et Aquaman 2. J'ai hâte de commencer l'année prochaine », dit-elle.