Elle touche le jackpot sur TikTok grâce à sa bouche, « la plus grande du monde » selon elle (vidéo)

Samantha Ramsdell vient du Nord-Est des Etats-Unis et avec le confinement, elle a partagé beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais assez rapidement, elle remarque que certaines de ses productions marchent plus que d’autres. « Je faisais beaucoup de vidéos de visages amusants, de sketches et de parodies. Mais toutes les vidéos impliquant ma bouche et des grimaces devenaient virales », confie-t-elle au site Ipnoze. C’est le début d’un véritable succès.

Mais au-delà de ce fait d’armes, cette particularité lui rapporterait pas mal d’argent. Avec 800.000 abonnés avides d’admirer sa bouche ou de la voir ne faire qu’une bouchée d’un sandwich, cela fait beaucoup de vues. « TikTok rémunère actuellement ses meilleurs créateurs en leur offrant 0,3 cent par 1.000 visionnements. Cela ne semble pas beaucoup, mais certaines de mes meilleures vidéos ont été vues plus de 50 millions de fois ! », assure-t-elle.

En plus de cette source de revenu non négligeable, elle peut également compter sur ses talents de chanteuse et de comédienne. Elle a par exemple sorti son propre single, « Can’t Be the Only One », relayé plusieurs covers sur la toile et fait le tour des bonnes adresses comme l’UCB Theatre, précise la RTBF.