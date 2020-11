«J’avais un truc à faire»: dans TPMP, Aya Nakamura revient sur son absence remarquée dans «Quotidien» (vidéo)

La principale intéressée avait réagi dans un tweet laconique : « Ni flemme ni plan, j’avais prévenu depuis 13 heures pourtant… Les contretemps ça arrive ». La controverse avait pris une nouvelle ampleur quand Aya Nakamura a été vue à une fête – non-masquée – le soir même, pour célébrer probablement la sortie de son nouvel album « Aya » pour lequel elle est en pleine promotion et qui cartonne sur les plateformes d’écoute. Depuis, c’était à peu près silence radio. Cyril Hanouna en a décidé autrement.

« Je n’ai rien contre ‘Quotidien’ »

Dans « Touche pas à mon poste » ce lundi 16 novembre, l’animateur a tenté de joindre par téléphone Aya Nakamura, comme l’épingle TéléStar. À sa grande surprise, la star a décroché : « Je suis en direct là, je suis dans l’émission, je ne pensais pas que tu allais répondre. C’est un truc de ouf ». Cyril Hanouna, fier comme un pan du coup qu’il est en train de réussir.

>«J’ai fait des bêtises»: Aya Nakamura revient sur sa soirée en pleine pandémie (vidéo)

Après quelques brefs échanges, « Baba » se lance au sujet de la polémique « Quotidien ». Aya Nakamura réplique, réfutant l’argument selon lequel elle aurait refusé de participer à l’émission de TMC en raison des danseurs qui auraient dû l’accompagner sur scène – l’idée avait été émise par plusieurs internautes qui estimaient que la chanteuse avait eu des problèmes avec cette troupe par le passé :

« Ça n’a rien à voir avec les danseurs déjà, c’est vraiment comme je l’ai tweeté. J’avais un truc à faire etc. Je n’ai rien contre ‘Quotidien’ et puis voilà .

On n’en saura pas plus au sujet de ce contretemps et la facilité qu’elle semble avoir eu à planter les équipes de Yann Barthès. Si elle compte revenir dans « Quotidien » ? « Oui, pourquoi pas », répond-elle. Pas sûr, par contre que Yann Barthès ne l’invite de sitôt.