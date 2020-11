Édouard Baer, Benoît Poelvoorde et François Damiens chantent dans une bande-annonce complètement déjantée (vidéo)

Quand on dit bande annonce, on imagine immédiatement que l’on va avoir droit à une série d’extraits du film attendu. Mais c’est beaucoup trop classique pour Édouard Baer ! Lui préfère avoir quelque chose de totalement différent, et pour ça, il n’hésite pas à faire dans l’originalité. Il a donc mobilisé Benoît Poelvoorde et François Damiens, déchaînés pour mener à bien cette tâche.

Benoît Poelvoorde en pleine forme dans cette bande-annonce

Avec un piano face à lui, Benoît Poelvoorde pousse la chansonnette sur un air de blues. Successivement, il appelle Édouard Baer, le réalisateur du film, et François Damiens, qui viennent le rejoindre pour chanter gaiment avec lui. Les trois comparses citent alors en chœur les autres noms du casting du film, qui est bien fourni par ailleurs : Pierre Arditi, Bernard Le Coq, Bernard Murat, Daniel Prévost, Jean-François Stévenin, Jackie Berroyer, Isabelle Nanty, Christophe Meynet, Léa Drucker, Sigrid Bouaziz, Yoshi Oida, Gérard Daguerre et, cerise sur le gâteau, Gérard Depardieu. Un panel d’enfer donc ! Pour couronner le tout, ils intègrent dans leurs « paroles » un mystérieux « j’en passe et des meilleurs ».

Et le scénario dans tout ça ? A la fin de la bande-annonce, on découvre qu’en fait… on n’en sait rien ! Aucune information dessus n’est émise et le mystère reste complet. Mais le choix des acteurs promet déjà un bel avenir pour « Adieu Paris » qui commence seulement à être tourné. Le film sortira en salle, « s’il en reste encore » blague Édouard Baer en référence à la crise, en 2021.