La rappeuse Cardi B désignée femme de l’année par Billboard

Elle est parmi les rappeuses les plus influentes du moment. Et justement, le 10 décembre prochain, Cardi B se verra remettre le titre de femme de l’année 2020, lors de l’événement Women in Music de Billboard, le magazine américain spécialisé dans l’industrie musicale.

Dernièrement, Cardi B a surtout rencontré un grand succès avec son morceau « WAP », sorti en août dernier et qui cumule presque 290 millions de vues sur Youtube. Mais en même temps, la rappeuse de 27 ans s’est affichée en fervente supportrice du démocrate Joe Biden, le nouveau président des États-Unis. Avant l’élection, elle a plusieurs fois encouragé des 75 millions d’abonnés Instagram à aller voter et surtout, à soutenir le rival de Donald Trump. Joe Biden avait d’ailleurs invité Cardi B à s’exprimer lors d’un échange vidéo en ligne, en marge du lancement officiel de sa campagne électorale.